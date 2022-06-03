В Оренбуржье будут производить до тонны сливочного масла в сутки

В Саракташском районе Оренбургской области молокоперерабатывающее предприятие «Белое озеро» приступило к производству сливочного масла, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства.

В апреле текущего года на заводе была установлена и запущена новая поточная линия по производству масла, и теперь «Белое озеро» выпускает в сутки до 1 тонны этого продукта. Предприятие производит четыре вида масла: сливочное масло «Белое озеро» (78%), масло «Крестьянское» (72,5%), «Масло сладко-сливочное» (80%) и «Масло топленое» (99% ГОСТ).

«Белое озеро» больше известно как сыроварня, и об этом направлении производства на заводе тоже не забывают. Так, в течение первых трех месяцев 2022 года на предприятии работали технологи нескольких международных компаний (Голландия, Дания, Испания, Италия), производящих заквасочные культуры и сопровождающих производство своих клиентов.

Линейка сыров представлена твердыми и полутвердыми сырами (российский, голландский, гауда, маасдам, грюйер, грана, пармезан, тильзитер, Вильгельм Прусский, чеддер и т. д.), мягкими вытяжными сырами (сулугуни, моцарелла, чечил, буррата, страчателла, качокавалло и т.д.), а также рассольными и пикантными сырами. Сыр продается как в 6 собственных магазинах в Оренбурге, так и через представителей компании в столице региона и на востоке области. В настоящий момент на сыроварне «Белое озеро» выпускается порядка 30 видов сыров под торговыми марками «Белое озеро» и Grano Cavano.