В Крыму продавцы фруктов и овощей сильно снизили цены из-за поставок из Херсонской области

Продавцы овощей и фруктов в Крыму пожаловались на переизбыток товаров в республике, из-за чего они вынуждены продавать свою продукцию по крайне низкой цене, пишет MK.RU.

Перенасыщение рынков происходит из-за поставок продуктов из Херсонской области

«Оттуда фуры прут бесконечным потоком. Они на нашей территории отдают свою продукцию за гроши. Объясняют, мол, девать ее некуда, иначе все сгниет. А нам что делать? Наш труд обесценивается», — сказал один из крымских рыночных торговцев.

Кроме того, представители торговой сферы сказали, что в этом году не будет туристического сезона и из-за скромного числа покупателей сбывать продукцию буквально некому.

Ранее 2 июня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом.

По его словам, освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде, которая официально действовала с января 2016 года. Крым и указанные регионы восстанавливают торгово-экономические связи, которые начали теряться еще в 2015 году.