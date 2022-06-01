CNN: «погоня» ЕС за газом при отказе от российского грозит дефицитом энергоресурсов

CNN пишет, что погоня стран Европы за газом может привести предстоящей зимой к дефициту энергоресурсов. Издание прогнозирует «драку» за голубое топливо.

Европа дестабилизировала весь рынок, начиная скупать резко СПГ, указывается в статье.

Однако если странам ЕС удастся «резко снизить» зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу нынешнего года превысит предложение на 26 млн т.

В аналитической записке консалтинговой фирмы Rystad Energ, которую приводит CNN, значится, что «отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года».

ЕС не стал вводить полное нефтяное эмбарго против России, сделав исключение для транзита по трубопроводу «Дружба». Потери России могут составить до $22 млрд в год, подсчитал Bloomberg. Однако удорожание марки Urals и повышенный спрос со стороны Китая и Индии и других азиатских стран позволят России к декабрю 2022 года выйти в ноль, уверены российские экономисты. Европе придется искать новых поставщиков — из-за этого летом нефть может подорожать до $150 за баррель. Подробнее в материале «Газеты.Ru».