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CNN: «погоня» ЕС за газом при отказе от российского грозит дефицитом энергоресурсов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

CNN пишет, что погоня стран Европы за газом может привести предстоящей зимой к дефициту энергоресурсов. Издание прогнозирует «драку» за голубое топливо.

Европа дестабилизировала весь рынок, начиная скупать резко СПГ, указывается в статье.

Однако если странам ЕС удастся «резко снизить» зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу нынешнего года превысит предложение на 26 млн т.

В аналитической записке консалтинговой фирмы Rystad Energ, которую приводит CNN, значится, что «отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года».

ЕС не стал вводить полное нефтяное эмбарго против России, сделав исключение для транзита по трубопроводу «Дружба». Потери России могут составить до $22 млрд в год, подсчитал Bloomberg. Однако удорожание марки Urals и повышенный спрос со стороны Китая и Индии и других азиатских стран позволят России к декабрю 2022 года выйти в ноль, уверены российские экономисты. Европе придется искать новых поставщиков — из-за этого летом нефть может подорожать до $150 за баррель. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

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