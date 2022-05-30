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Экономист Масленников: ЕС передаст Киеву резервы России только «по отмашке бабушки Йеллен»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Власти европейских стран смогут согласовать передачу Украине замороженных золотовалютных резервов ЦБ России только после сигнала от главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

«Власти ЕС решатся на передачу замороженных резервов российского ЦБ только по отмашке бабушки Йеллен. Определенный сигнал глава ФРС США по конфискации российских активов уже дала, определенного внимания эта инициатива, действительно, заслуживает. Однако юридических и правовых оснований для ее реализации сейчас нет. Этой же осторожной позиции в данный момент придерживаются и европейцы», — сказал Масленников.

Он предположил, что более реальной инициативой могла бы стать конфискация финансовых активов российских бизнесменов, находящихся в юрисдикции ЕС. В то же время передача столь большого объема золотовалютных резервов ЦБ России в пользу Украины стала бы опасным прецедентом.

«Госпожой Йеллен ЕС был дан четкий сигнал, мол, не расчесывайте сильно эту тему. Передача замороженных резервов Ирана в пользу США в 2016 году исходила от санкций, принятых совбезом ООН, то же касается и заморозки активов Афганистана. Сейчас такой базы и близко нет, такое решение станет опасным прецедентом. Никаким форс-мажором нельзя будет объяснить передачу замороженных на восстановление экономики Украины. Если это произойдет, у России будут все основания для обращения в Международный арбитражный суд», — резюмировал Масленников.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони ранее заявил, что конфискация замороженных в Евросоюзе золотовалютных резервов России обсуждается. Однако, по его словам, с юридической точки зрения правовое оформление передачи активов Украине станет сложным процессом, требующим дальнейшей проработки.

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