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The Times: 6 млн домохозяйств в Британии могут столкнуться с отключением электричества

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Depositphotos

Этой зимой шесть миллионов домохозяйств могут столкнуться с отключением электричества из-за военной операции России на Украине, передает The Times.

Сценарий наихудшего развития событий, составленный британским правительством, говорит о том, что может возникнуть повсеместная нехватка газа, если Россия и дальше будет прекращать поставки в ЕС, отмечает издание.

По словам министра экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, электричество может быть ограничено для шести миллионов домов в начале следующего года, в основном в часы пик утром и вечером. Ограничения могут продлиться более месяца, в результате чего цены на энергоносители снова вырастут.

Ранее в управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) заявили, что страна временно продолжит платить за газ через «Газпромбанк». Срок действия стандартной лицензии OFSI заканчивается 23 апреля.

Лицензия распространяется на обслуживание контрактов, подписанных до даты ее вступления в силу — 21 апреля, и действует до 31 мая текущего года.

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