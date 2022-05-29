В «Роснефти» заявили об отсутствии активов на Украине

Компания «Роснефть» не владеет активами на Украине, поставки на украинский рынок шли европейскому дистрибьютору, которые при изъятии его собственности прекратятся. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих «Роснефти». Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих Компании на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что раньше компания владела сетью заправок, которую впоследствии продали европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке.

«До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны «Роснефти» не будет», — добавили в «Роснефти».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что инициировала процедуру ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть». Спецслужба отмечала, что заблокировала деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». Помимо этого, она арестовала ее денежные активы размером 20 млн гривен (примерно $677 тыс.), а также приостановила действие ее лицензии на электроснабжение.