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В ДНР запретили собирать и продавать лом цветных металлов

Глава ДНР Пушилин запретил сбор, перевозку и реализацию лома цветных металлов в республике

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Global Look Press

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановление, согласно которому сбор, перевозка и реализация цветных металлов запрещается. Это следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.

«Установить, что на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на освобожденных территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, запрещаются сбор, перевозка и реализация лома цветных металлов», — говорится в документе.

Согласно постановлению, в случае установления фактов нарушения должностным, юридическим и физическим лицам предписано информировать об этом органы внутренних дел республики.

Ранее Пушилин рассказал о предстоящем восстановлении Мариуполя. В частности, он рассказал о планах национализировать предприятия, поддерживавшие киевский режим. Он добавил, что это коснется не только собственности украинцев, но и имущества иностранцев.

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