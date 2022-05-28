В ДНР запретили собирать и продавать лом цветных металлов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановление, согласно которому сбор, перевозка и реализация цветных металлов запрещается. Это следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.

«Установить, что на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на освобожденных территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, запрещаются сбор, перевозка и реализация лома цветных металлов», — говорится в документе.

Согласно постановлению, в случае установления фактов нарушения должностным, юридическим и физическим лицам предписано информировать об этом органы внутренних дел республики.

Ранее Пушилин рассказал о предстоящем восстановлении Мариуполя. В частности, он рассказал о планах национализировать предприятия, поддерживавшие киевский режим. Он добавил, что это коснется не только собственности украинцев, но и имущества иностранцев.