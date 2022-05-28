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Россияне пожаловались на сложности с возвращением денег за подарочные карты и сертификаты

«Ъ»: россияне не могут вернуть деньги за купленные сертификаты в Zara и Levi's

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Россияне столкнулись с трудностями при возвращении средств за купленные сертификаты и подарочные карты в приостановивших работу магазинах Zara, Bershka, Oysho, Mothercare, Levi`s и других. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, такие проблемы возникли у клиентов магазинов, приостановивших работу в России : Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Mothercare и Levi`s.

Помимо них с проблемой использования подарочных сертификатов столкнулись клиенты холдинга X5 Group, куда входит «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и «Карусель».

По оценкам председателя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, на подарочных картах у россиян оказались заморожены десятки миллионов рублей.

«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть «зависшие» на сертификатах средства покупателей»,— заявил Павлов и добавил, что количество обращений с жалобами потребителей на эту проблему увеличились за последний месяц.

Как отметили в Роспотребнадзоре, с марта по май около 2,2% всех поступивших жалоб от потребителей были связаны с желанием вернуть средства за купленные сертификаты у приостановивших работу в России компаний.

Эксперты считают, что отказ от выплаты может быть расценен как нарушение прав потребителя и советуют пострадавшим клиентам подождать возобновления работы этих магазинов или обратиться с претензией к продавцу. Однако они предупреждают, что компании могут сослаться на невозможность исполнения своих обязательств из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Ранее сообщалось, что несколько турецких производителей одежды и товаров для дома намерены выйти на российский рынок.

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