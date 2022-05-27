Экономист Росс заявил, что страны G7 намеренно лгали о роли санкций против России

Экономист Джон России считает, что США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса, умолчав про роль антироссийских санкций.

По его словам, страны G7 вводят в заблуждение мировое сообщество утверждая, что основной причиной продовольственного кризиса стало прекращение экспорта зерна из Украины. Также они лгут, говорят, что это произошло из-за «российской блокады путей поставок украинского зерна».

«Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьезно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу», — написал Росс в колонке для Asia Times.

Экономист добавил, что доля России в мировом экспорте, как крупнейшего поставщика пшеницы, составляет 18%, в то время как доля Украины — 7%.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя призвал США не вводить мир в заблуждение о причинах продовольственного кризиса.