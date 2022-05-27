В США заявили, что санкции рекордно увеличили доход России от энергоресурсов

Доходы России от нефти и газа достигли очередного рекордного уровня, несмотря на санкции, призванные нанести ущерб российской экономике. Об этом в своей статье для американского портала OilPrice рассказал аналитик Роберт Рапир.

Автор привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, — российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей вместо 1,2 трлн в марте. Спустя всего четыре месяца федеральный бюджет России уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на текущий год.

С вводом санкций доступное предложение на рынке нефти сильно сократится. Если Россия сможет продавать добытую нефть государствам, которые не захотят соблюдать экономические ограничения, то преуспеет из-за скачка стоимости этого ресурса.

«Хотя США прекратили покупать российскую нефть, проблема остается в том, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров. Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не подняв цены на нефть намного выше — возможно, до $200 за баррель», — пишет автор.

Кроме того, как пишет Рапир, по мере роста цен повышается привлекательность российской нефти. «Прямо сейчас Китай и Индия, например, имеют огромный стимул покупать российскую нефть со скидкой», — отмечает аналитик.

Ранее аналитик OilPrice Джош Оуэнс заявил, что санкции не поставили экономику России на колени из-за ее уникальной роли.