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Во Франции признали, что для Европы пока нет альтернатив поставкам российского газа

Monde diplomatique: никакие поставщики газа не в состоянии заменить Россию

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Reuters

Обозреватель французской газеты Monde diplomatique Акрам Белкаид полагает, что для Европы, где 62 % импорта из России приходится на энергоносители, трудно будет отыскать замену российскому газу.

По мнению автора, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в ЕС не смогут обеспечить повышенный спрос на топливо на протяжении длительного времени — они смогут служить лишь резервными продавцами.

На Ливию и Египет также рассчитывать не приходится — в первом случае из-за внутреннего политического конфликта, во втором - из-за «осторожности» в отношениях с Россией.

Также, по его словам, намерение Европы отвернуться от России наталкивается на уже укрепившийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который трудно будет изменить так быстро, как того может потребовать введение эмбарго.

Обозреватель New York Times Клиффорд Краусс заявил, что стремление Европы заменить российский газ все еще сталкивается с множеством препятствий.

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