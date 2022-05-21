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Канада собирается использовать российские активы для восстановления Украины

Канада занимается подготовкой закона об использовании российских активов для восстановления Украины

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Global Look Press

Глава Минфина Канады Христя Фриланд сообщила, что Оттава считает уместным финансировать «колоссальные» потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет российских средств, передает РИА «Новости».

По ее словам, в стране уже ведется работа над соответствующим законопроектом.

Как указала министр, канадская сторона признает, и с этим согласны партнеры государства по Группе семи (G7), что «финансовые потребности Украины колоссальны, потребности в восстановлении колоссальны, и это полностью уместно, чтобы агрессор помог оплатить это восстановление».

Недавно Фриланд заявила, что Канада выделит Украине еще один кредит на сумму 250 млн канадских долларов ($195,1 млн).

20 мая глава Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил, что министры финансов стран G7 обсудили тему конфискации российского государственного имущества, но не пришли ни к каким решениям или конкретике.

По его мнению, вопрос может касаться именно имущества государства, а не собственности частных лиц. Он подчеркнул, что дискуссия на эту тему «еще не закончена, она только началась».

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Операция на Украине. Новости
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