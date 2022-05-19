McDonald's продает бизнес в России бизнесмену Александру Говору

Компания McDonald's продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — отметили в компании.

Бизнесмен будет управлять бизнесом под новым брендом. В настоящее время он владеет компанией «ГиД» и управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

16 мая ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщил, что американская компания McDonald's рассчитывает возобновить работу в России под новым брендом.

Официально компания приостановила работу в России 14 марта.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».