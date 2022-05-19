Новак: «Северный поток — 2» вряд ли запустят в ближайшее время

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшее время «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По политическим мотивам проект пока заморожен. Но я считаю, что в будущем он будет востребован. Он достаточно технологичен, его конкурентоспособность по сравнению с другими проектами не вызывает сомнений. Я верю, что он будет востребован» — заявил он на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание».

22 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Согласно газовой директиве Евросоюза, труба должна была частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен был принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна была стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG.