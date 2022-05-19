Япония займет Украине еще $300 млн

Власти Япония предоставят Украине очередной заем на $300 млн на гуманитарные нужды — ранее Япония уже предоставила Украине финансовую помощь в аналогичном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

Уточняется, что помощь будет предоставлена в рамках решений стран G7 о помощи Украине и соседним с ней странам.

На следующей неделе в Токио с визитом прибудет президент США Джо Байден. Как ожидается, в ходе встречи японского руководства с Байденом 23 мая японская сторона даст разъяснения об этом.

Также Министерство социального обеспечения Японии с этой недели начало предлагать в Токио и Осаке специализированные услуги по трудоустройству для украинских беженцев.

Ранее обозреватель издания Global Times Чен Янджюн заявил, что пока США и Европа накладывают все новые и новые санкции на Россию из-за Украины, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации.