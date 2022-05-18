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МВФ предупредил, что мировую экономику ждут новые потрясения

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Yuri Gripas/Reuters

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат завила, что потрясения для глобальной экономики еще не закончились. Ее цитирует ТАСС.

Прежде всего, экономические трудности связаны с продолжающейся пандемией коронавируса, событиями на Украине и замедлением экономического роста в Китае. Однако, по мнению Гопинат, в контексте ситуации вокруг Украины есть различия в том, какому экономическому воздействию подвергаются страны. В частности, она указала на резкий рост цен на сырьевые товары, нефть, газ и продовольствие.

«В некоторых частях мира... складывается очень серьезная ситуация с точки зрения отсутствия продовольственной безопасности. Я просто добавлю, что это все еще не кончилось. Потрясения не закончились. Если обратить внимание на прогнозы ситуации в мире, то по большей части они говорят в пользу ухудшения», — заключила представитель МВФ.

Ранее сообщалось, что в МВФ обсудят идею конфискации валютных резервов российского Центробанка.

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