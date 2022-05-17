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Путин назвал экономическим самоубийством политику Европы в сфере энергетики

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал экономическим самоубийством политику стран Европы в энергетической сфере. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития российской нефтяной отрасли, передает ТАСС.

По его словам, увеличение цен на нефть и газ может окончательно подорвать способность большей части европейской промышленности конкурировать.

Президент отметил, что европейские государства стремятся полностью отказаться от российских энергоносителей, однако они не берут в учет то, какой урон это решение принесет их собственной экономике.

«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в Европе зафиксировали нехватку бензина из-за сокращения экспорта из России.

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