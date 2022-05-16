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В Сбере рассказали о постепенном возврате клиентами денег в банк

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Максим Блинов/РИА «Новости

Первый заместитель председателя СберБанка Кирилл Царев подтвердил, что клиенты продолжают размещать денежные средства в кредитном учреждении.

«Собственно часть денег, которые эти же клиенты сняли, они их постепенно возвращают назад», - подчеркнул Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Плюс мы видим, наверное, такой второй важный тренд, что в начале были довольно активные траты, особенно в феврале. В мае мы видим, что у нас в том числе на карточных счетах, на текущих счетах тоже растут остатки. Это тоже нормально для клиента, – отметил Царев. – В этот момент модель потребления несколько меняется».

Он констатировал, что клиенты проявляют большую склонность именно к сбережению или к сокращению определенного количества расходов.

«По мере стабилизации снова увеличивается количество трат», – заметил первый зампред СберБанка.

«Поэтому потом постепенно именно на этих счетах мы будем видеть какое-то снижение, потому что люди будут просто больше тратить», – объяснил Царев.

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