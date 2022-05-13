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Кабмин Украины решил передать «Нафтогазу» заправки, которые связывают с Россией

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Правительство Украины одобрило документ, согласно которому в управление «Нафтогазу» перейдут 172 заправки компании Glusco, которая, как утверждается, использовала нефтепродукты из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний на Украине должны перейти государству», — заявил Шмыгаль.

Генеральная прокуратура страны сообщила, что суд арестовал более 234 объектов недвижимого имущества группы компаний Glusco на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Полтавской, Николаевской и других областей.

Согласно решению судьи, 145 автозаправочных комплексов, 8 нефтебаз, 38 складских и других помещений, 9 земельных участков компании, а также корпоративные права группы передадут в управление Агентства по розыску и менеджмента активов. Следователи по делу утверждают, что конечными бенефициарами компаний являются резиденты России.

В начале мая сообщалось, что на Украине решили направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов, чтобы снизить дефицит топлива в стране.

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