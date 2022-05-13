Politico сообщила, что ЕС может отсрочить эмбарго на российскую нефть из-за Венгрии

Страны Евросоюза обсуждают возможность временного исключения нефтяного эмбарго из проекта шестого пакета санкций против России из-за позиции Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Как рассказали в издании, обсуждение временного отказа от введения эмбарго связано с нежеланием премьера Венгрии Виктора Орбана запрещать российскую нефть.

Politico отмечает, что все остальные предложения из шестого пакета санкций против России, предположительно, будут приняты, однако полный запрет на российскую нефть и нефтепродукты отложат.

Как считают в издании, такое решение может стать тяжелым для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она рассказала о проекте шестого пакета санкций еще 4 мая, при этом нефтяное эмбарго рассматривалось в нем как ключевой элемент.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят шестой пакет санкций против России и нефтяное эмбарго 16 мая. По его словам, с помощью санкций Евросоюз усилит давление на Россию, продолжая работу над международной изоляцией страны, противостоя дезинформации и поддерживая Украину.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, что в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.