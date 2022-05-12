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Стало известно, когда москвичам начнут отключать отопление

Заммэра Москвы Бирюков: отключать отопление в столице начнут 14 мая

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Depositphotos

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отключать отопление в столице начнут на выходных, а именно 14 мая, завершение отопительного сезона займет три дня. Его цитирует РИА «Новости».

Предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, почти половина из них — жилые дома.

«Отключение отопления производится... в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения», — уточнил Бирюков.

Когда текущий отопительный сезон завершится, начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему сезону.

Ранее Минстрой России предложил платить за отопление только в отопительный сезон.

Также стало известно, что власти Москвы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя на верандах ресторанов.

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