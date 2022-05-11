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Банковскую комиссию за оплату сотовой связи через сайты могут ограничить 1%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Минцифры предлагает ограничить банковскую комиссию за оплату услуг сотовой связи через мобильные приложения и сайты на уровне 1%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, который ведомство направило в Центральный банк России (ЦБ РФ) и Минэкономразвития.

Источник указал, что под такими средствами прежде всего подразумеваются мобильные приложения кредитных организаций и их сайты.
Рассчитывается, что данная мера поддержки будет действовать до 31 августа 2022 года.

Минцифры предлагает реализовать инициативу, расширив принятое в марте решение совета директоров Банка России, которое ограничивает на уровне 1% комиссии при оплате услуг в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров с банковских карт.

Ранее сообщалось, что банки начали сокращать программы кешбэка из-за регулирования тарифа за прием карт.

Речь идет о том, что с 18 апреля по 31 августа 2022 года ЦБ установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. А размер интерчейнджа, который является основой комиссии за прием карт и за счет которого выплачивается кешбэк, установлен на уровне 0,7%.

В банках добавили, что изменения будут анонсированы в ближайшее время. При этом часть программ лояльности сохранится, а по некоторым произойдет сокращение размера кешбэка.

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