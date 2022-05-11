Премьер Ливии Башага объявил о снятии блокады нефтяных портов и месторождений

Глава переходного правительства Ливии Фатхи Башага объявил 10 мая о снятии продолжавшейся в стране почти месяц блокады нефтяных портов и месторождений. В своем аккаунте в Twitter, она написал: «Усилия парламента и правительства Ливии по открытию нефтяных месторождений и портов увенчались успехом». пишет ТАСС.

По его информации, протестующие согласились снять осаду со всех объектов нефтедобычи и перевозке.

Блокада длилась с середины апреля из-за политических разногласий.

Неделю назад возобновил работу один из основных экспортных портов «нефтяного полумесяца» Ливии Зувейтина.

Порт Зувейтина прекратил работу под давлением протестующих отгрузку нефти 17 апреля.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрельскими показателями.

7 мая Ливия выразила желание продолжить переговоры с Россией по приостановленным нефтегазовым проектам в июне 2022 года. Ливийская сторона хочет начать этот процесс на площадке Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15–18 июня.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Евросоюз (ЕС) не сможет долго отказываться от импорта российской нефти, за которую придется платить рублями.