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Молдавия не получала уведомлений от Украины и России об ограничении поставок газа

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Kacper Pempel/Reuters

Председатель правления газораспределительного предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия не получала уведомлений от Украины и России об ограничении поставок газа. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«АО «Молдовагаз» не получало от ПАО «Газпром» и ОГТС Украины официальных уведомлений об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребеники. Поставки газа в Республику Молдова осуществляются в штатном режиме», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Молдавия находится в ситуации неопределенности по поводу поставок газа из России. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Он добавил, что надо смотреть за развитием ситуации. Если июньские поставки не будут подтверждены, то у страны есть резервы, которые могут покрыть практически месяц потребления летом.

По его словам, при отсутствии договоренностей с «Газпромом» газ будет покупаться на рынке.

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