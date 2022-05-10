Bloomberg сообщил, что Минфин России ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году

Министерство финансов России ожидает крупнейшего падения экономики страны впервые за последние 30 лет в связи с усиливающимися антироссийскими санкциями стран Запада. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз Минфина РФ.

По данным источников, в российском ведомстве предполагают, что в текущем году валовый внутренний продукт страны сократится на 12%. В таком случае это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда показатель рухнул на 12,6%.

Если прогноз Минфина РФ сбудется, то плоды российской экономики за последние десять лет будут уничтожены, пишет Bloomberg.

В конце апреля в Центральном банке России спрогнозировали снижение ВВП на 8-10%. По данным регулятора, снижение ВВП России в пределах 3% ожидается в 2023 году, в 2024-м прогнозируется рост на 2,5-3,5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что у Минфина есть все ресурсы для выполнения своих обязательств, и поэтому о дефолте в России «речь не может идти».