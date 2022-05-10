Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
IKEA до августа продлила выплату зарплаты 15 тыс сотрудников в России 10:19
Аналитики ВЭБ.РФ предложили изменить подход в сфере привлечения мигрантов 10:18
46-летняя гимнастка Чусовитина решила выступить на Олимпиаде-2024 в Париже 10:18
Коллекционер назвал фальшивым подаренный Ким Кардашьян локон Мэрилин Монро 10:15
В Совфеде задумались о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию звезд 10:12
Мэр Берлина угодила в скандал из-за российского флага 10:11
Кендрик Ламар опубликовал первый сингл за четыре года 10:10
Бывший полузащитник «Аякса» ушел из жизни в возрасте 29 лет 09:59
МИД Франции: Париж ожидает принятия шестого пакета санкций против России в ближайшие... 09:56
В Риге возложенные на 9 мая цветы у памятника Освободителям убрали... 09:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg сообщил, что Минфин России ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство финансов России ожидает крупнейшего падения экономики страны впервые за последние 30 лет в связи с усиливающимися антироссийскими санкциями стран Запада. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз Минфина РФ.

По данным источников, в российском ведомстве предполагают, что в текущем году валовый внутренний продукт страны сократится на 12%. В таком случае это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда показатель рухнул на 12,6%.

Если прогноз Минфина РФ сбудется, то плоды российской экономики за последние десять лет будут уничтожены, пишет Bloomberg.

В конце апреля в Центральном банке России спрогнозировали снижение ВВП на 8-10%. По данным регулятора, снижение ВВП России в пределах 3% ожидается в 2023 году, в 2024-м прогнозируется рост на 2,5-3,5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что у Минфина есть все ресурсы для выполнения своих обязательств, и поэтому о дефолте в России «речь не может идти».

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть