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В Минтруде рассказали о выгодах соцконтракта для безработных

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Минтруде назвали преимущества, которые дает социальный контракт безработным. С помощью него можно открыть свое дело, пройти переобучение или устроиться на работу, а также получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Об этом пишет «Российская газета». Помощь по соцконтракту можно получить вместе с пособием по безработице.

Социальный контракт — это договор между местным органом соцзащиты и человеком, у которого низкий доход. Регион обязуется оказать нуждающемуся определенную помощь — деньгами или товарами, а тот должен трудоустроиться, пройти обучение или начать свое дело.

В Минтруде пояснили, что человеку, который собирается устроиться на работу, положено пособие в размере регионального прожиточного минимума, которое единовременно выплатят в течение месяца после заключения соцконтракта. Затем его будут выплачивать ежемесячно в течение трех месяцев после трудоустройства — на время испытательного срока. Желающему открыть свое дело помогут с составлением бизнес-плана и смет, выбором рынка сбыта продукции. Таким гражданам предусмотрена выплата до 250 тыс. руб., 15% из этих средств можно потратить на аренду помещения. Гражданам помогут с регистрацией в качестве ИП или самозанятого.

Чтобы получить помощь по соцконтракту, семью безработного должны признать нуждающейся: среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания. Этот показатель считается за предыдущие месяцы перед подачей заявления.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России 3,1 млн безработных.

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