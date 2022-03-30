Эксперт Суверов спрогнозировал катастрофу для Европы из-за отказа платить в рублях за газ

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов прокомментировал отказ многих европейских компаний оказались платить за газ рублями. По мнению эксперта они оказались в ступоре из-за требования России.

Как рассказал Суверов «Прайм», окончательное решение за ними, хотя руководство стран Евросоюза дает понять, что против такого шага.

Он считает, что этот отказ приведет к катастрофическим последствиям для энергетики Европы, а «Газпрому» может стоить примерно половины прибыли и сокращение инвестиций.

Суверов напомнил, что «Газпром» — один из главных налогоплательщиков страны».

Он также указал, что невозможно Европе быстро заменить российский газ на поставки СПГ из США и Катара.

Ранее сообщалось, что планы главы концерна E.ON Леонарда Бирнбаума об отказе от российского газа к 2025 году могут столкнуться с суровой реальностью. В настоящее время «Газпром» доминирует на немецком энергорынке, покрывая 40–50% потребностей страны в природном газе, утверждают эксперты. Заменить трубопроводный газ возможно только с помощью СПГ из Катара и США, но за каждую тысячу кубов придется доплачивать $200–300. А постройка топливных терминалов обойдется бюджету ФРГ еще в €8–10 млрд.