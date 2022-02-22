В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть для России

Министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью изданию Energy Intelligence заявил, что для России оптимальная цена на нефть составляет $55-70.
Он отметил, что Россия постепенно наращивает мощности и добычу нефти, причем добычу в будущем планируется нарастить еще больше.
«У нас есть новые проекты, «Восток-Ойл», например. Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. У нас в программе развития нефтяной отрасли заложен рост и потом стабилизация объема на горизонте до 2035 года», — заявил Шульгинов.
Ранее нефть марки Brent подорожала до $97 за баррель.
Нефть начала дорожать после решения российского президента признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Предполагается, что цена на нефть в мире поднимется выше $100 в ближайшие шесть-девять месяцев. Об этом заявил генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Vitol Рассел Харди.