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В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть для России

Министр энергетики Шульгинов: оптимальная для России цена на нефть — $55-70

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью изданию Energy Intelligence заявил, что для России оптимальная цена на нефть составляет $55-70.

Он отметил, что Россия постепенно наращивает мощности и добычу нефти, причем добычу в будущем планируется нарастить еще больше.

«У нас есть новые проекты, «Восток-Ойл», например. Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. У нас в программе развития нефтяной отрасли заложен рост и потом стабилизация объема на горизонте до 2035 года», — заявил Шульгинов.

Ранее нефть марки Brent подорожала до $97 за баррель.

Нефть начала дорожать после решения российского президента признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Предполагается, что цена на нефть в мире поднимется выше $100 в ближайшие шесть-девять месяцев. Об этом заявил генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Vitol Рассел Харди.

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