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WSJ сообщил о пересмотре подхода к торговле акциями технологических компаний

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«Газета.Ru»

Инвесторы решили пересмотреть подход к торговле акциями крупных американских технологических компаний после недели, которая сопровождалась резкими колебаниями цен. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка стали внимательно анализировать лидеров роста и падения, пытаясь понять, бумаги каких компаний имеют потенциал для роста в следующем году. Несмотря на то, что акции таких гигантов, как Meta Platforms Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Alphabet Inc., входящие в так называемую группу FAANG, за последние несколько лет показывали стабильный рост, с начала 2022 года именно они периодически дешевеют.

Так, топ-менеджеры ряда технологических гигантов предупредили о возможном замедлении темпов роста показателей по сравнению с предыдущими годами. Например, руководство Meta предупредило, что пользователи стали тратить меньше времени на наиболее прибыльные сервисы компании. Из-за этого темпы роста выручки замедлятся.

Газета отметила, что изменение стоимости акций крупных компаний связано не только с сезоном отчетности: сам сектор в целом находится под давлением с начала 2022 года. Это связано с ожиданиями инвесторов по повышению процентных ставок в марте Федеральной резервной системой (ФРС) США.

В январе Netflix сообщил, что в первом квартале 2022 года прост числа подписчиков будет замедленным. Из-за этого акции компании рухнули на 22%, что стало максимальным падением с 2012 года.

3 февраля акции компании Meta (ранее Facebook) подешевели на открытии торгов в США после того, как был опубликован отчет о первом в истории сокращении аудитории Facebook. Они обвалились на 26%, до $240,64.

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