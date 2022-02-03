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Акции Facebook обвалились на 22% после публикации финансового отчета

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Depositphotos

Акции компании Meta (ранее Facebook) обвалились на постторгах на 22% после публикации финансового отчета, не оправдавшего ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает CNBC.

По результатам торгов среды акции компании сначала подорожали на 1,25% до $323 за акцию. После закрытия основных торгов Meta опубликовала отчет, который вызвал падение акций на постторгах. Акции компании дешевеют на 22%, до $251,41 за ценную бумагу.

По информации Refinitiv, выручка Meta в первом квартале 2022 года должна составить от $27 до $29 млрд.

Ранее компания Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram) обратилась в Таганский суд Москвы и оспорила оборотный штраф на сумму около 2 млрд рублей. По ее словам, дату рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначали.

Накануне сообщалось, что московские суды наложили оборотные штрафы на Google и Meta. Причина — отказ в удалении противоправных материалов. Первому IT-гиганту придется выплатить почти 2 млрд руб., второму — 7,2 млрд руб. РКН предупредил, что если компании продолжат нарушать законы РФ, то их ожидают новые штрафы.

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