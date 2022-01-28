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Цена на нефть превысила отметку в $90

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 2% — до $90,01 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

В последний раз нефть марки Brent превышала отметку в $90 за баррель в октябре 2014 года.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины, а при негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100.

Он также не согласился с мнением аналитика Эда Морса из Citigroup о снижении стоимости нефти к концу 2022 года до $65 за баррель. По словам Громова, стоимость сырья неизбежно скорректируется в ближайшие месяцы, однако это произойдет не столь радикально — примерно до $75.

Аналитик из Citi Эд Морс придерживается прямо противоположного сценария. По его мнению, предложение нефти в этом году будет стремительно расти после прошлогодней пандемийной просадки. Он ожидает, что поставки нефти вырастут в ближайшие 12 месяцев на 5,5 млн баррелей в сутки. По словам Морса, это произойдет, даже если страны ОПЕК и их союзники, включая Россию, вернут наращивание добычи к 250 тыс. баррелей в день вместо запланированных 400 тыс.

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