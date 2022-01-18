Отток капитала из России в 2021 году вырос почти в полтора раза

Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос в 1,4 раза и составил $72 млрд. Об этом сообщает Банк России.

В 2020 году отток капитала из страны был меньше и на тот момент составлял $50,4 млрд, отмечается в сообщении регулятора.

Отток капитала связан с тем, что приобретались иностранные активы преимущественно в форме прямых инвестиций. При этом банки в оттоке средств практически никакой роли не играли.

Также за прошлый год в два раза увеличился профицит внешней торговли России. Теперь он оставляет $185,9 млрд. Прямые иностранные инвестиции в российские компании в прошлом году составили $30,7 млрд. В 2020 году этот показатель был на уровне $8 млрд.

В конце декабря Госдума заинтересовалась причинами ускоренного вывоза золота из России за последние два года. Об этом на заседании в нижней палате заявил депутат Николай Коломейцев (КПРФ). Тогда он обратил внимание, что целый ряд СМИ на протяжении двух недель писали об ускоренном вывозе золота из России.