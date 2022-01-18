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Вице-премьер Молдавии выступил за новый контракт с «Газпромом»

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Aurel Obreja/AP

Пришло время для заключения нового контракта между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром». Такую позицию высказал вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, сообщает «Интерфакс».

Политик напомнил, что соглашение было подписано еще в 2008 году, и с тех пор многократно продлевалось.

«В договор внесено 19 поправок. Обе стороны согласны с тем, что нужно обсудить и подписать новый контракт», — сказа вице-премьер.

Спыну отметил, что договор подписывался «в очень сложной и неблагоприятной для Молдавии ситуации на европейском рынке энергоресурсов».

«Сейчас многие, в том числе оппозиция, критикует нас за то, что подписали этот договор. При этом, они не объясняют, почему не подписали долгосрочный договор с «Газпромом» тогда, когда цена на международном рынке составляла $100 за 1000 кубических метров. В нынешний ситуации, это хороший договор. Но есть много вопросов, нужно будет вернуться и обсудить условия нового контракта», — пояснил он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что ни в переговорах, ни в самом документе нет политических условий. Он подтвердил, что у «Молдовагаз» не хватает почти половины средств для платежа аванса за январь в размере в $65 млн, который необходимо произвести до 20 января.

«Мы договорились, что еще поговорим, посмотрим, сколько «Молдовагаз» еще может заплатить. <...> Как бы часто мы ни меняли тариф, мы не сможем реагировать так быстро, как рынок. Мы просили дать 30 дней для оплаты аванса», — сказал Спыну, подчеркивая, что потребители страны «не останутся без газа».

По его словам, ситуация обсуждалась с января на заседании наблюдательного совета «Молдовагаз» с участием представителей российской компании. Кроме того, Спыну провел переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Власти Молдавии, со своей стороны, анализируют различные варианты, сказал вице-премьер. При этом не исключается введение чрезвычайного положения в области энергетики, добавил он.

12 января «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.

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