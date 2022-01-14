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«Молдовагаз» не может самостоятельно расплатиться с «Газпромом»

Глава «Молдовагаза» Чебан: погасить платеж «Газпрому» не получиться без помощи акционеров

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Возглавляющий «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о невозможности погасить очередной платеж «Газпрому» без помощи акционеров . Об этом сообщает РИА «Новости».

Молдавский газовый оператор частично принадлежит государству.

«Молдовагаз» не сможет погасить задолженность за январь без помощи акционеров. Сейчас мы с правительством работаем над этой проблемой, есть несколько вариантов решения», — сказал Чебан.

Он уверен, что внесение очередного платежа за российский газ не потребует введения в стране режима ЧС.

Ранее «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.

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