В Белом доме прокомментировали осведомленность Байдена результатами переговоров в Женеве

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в курсе результатов переговоров в Женеве, сообщает ТАСС.

»[Байден] пристально следит, он получает практически ежедневно информацию о ходе переговоров. Думаю, мы оценим то, к чему мы придем по завершении двух предстоящих раундов переговоров, которые планировались как серия из трех», — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что телефонного разговора президента России Владимира Путина и Байдена в планах нет.

Ранее колумнисты New York Times сочли Москву победительницей после состоявшихся переговоров с США.

США при этом не пошли на серьезные уступки перед Россией. Однако теперь тема международной безопасности станет для Вашингтона «головной болью». Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.