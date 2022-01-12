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В Белом доме прокомментировали осведомленность Байдена результатами переговоров в Женеве

Белый дом: телефонного разговора Путина и Байдена в планах нет

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Reuters/РИА «Новости»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в курсе результатов переговоров в Женеве, сообщает ТАСС.

»[Байден] пристально следит, он получает практически ежедневно информацию о ходе переговоров. Думаю, мы оценим то, к чему мы придем по завершении двух предстоящих раундов переговоров, которые планировались как серия из трех», — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что телефонного разговора президента России Владимира Путина и Байдена в планах нет.

Ранее колумнисты New York Times сочли Москву победительницей после состоявшихся переговоров с США.

США при этом не пошли на серьезные уступки перед Россией. Однако теперь тема международной безопасности станет для Вашингтона «головной болью». Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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