На Украине зафиксирована рекордная за 4 года инфляция

По данным Государственной службы статистики Украины, в стране зафиксирована самая высокая за четыре последних года инфляция.

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем составила 0,6%, а за год в целом — 10%. Это самый высокий показатель с 2017 года.

В декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Сильнее всего подорожали яйца и овощи. В 2020 году рост цен на продукты составил в среднем 5%.

Нацбанк в 2021 году, пытаясь вернуть инфляцию к целевому уровню, с 23 июля 2021 года повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, с 10 сентября — до 8,5%, с 10 декабря — до 9%.

Ранее депутат Рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые за 30 лет независимости оказалась самой бедной страной Европы. По ее словам, страна занимает последнее место на континенте по ВВП на душу населения.

Она добавила, что главная причина обнищания украинцев – искусственно созданный в стране энергетический кризис, вызвавший колоссальную инфляцию.