Реверс газа из газопровода «Ямал — Европа» вырос в 7 раз

Реверс российского газа из газопровода «Ямал — Европа» вырос почти в 7 раз, сообщает РИА «Новости».

В районе 8.00 мск в среду, 5 января, показатель реверса колебался в диапазоне 156–160 тыс. кубометров в час. Однако с 8.00 до 14.00 мск четверга, 6 января, показатель колебался в диапазоне 724–727 тыс. кубометров в час.

Ранее реверс газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» снизился более чем в пять раз.

Накануне транзит газа колебался в диапазоне 885–955 тыс. кубометров в час, а с началом новых газовых суток показатели снизились более чем в пять раз. Реверсные поставки в Польшу через Мальнов, крайнюю западную точку магистрали в Германии, составили с 8.00 до 9.00 мск почти 155 тыс. кубометров.

Магистраль перешла в реверсный режим с 21 декабря, поставки из Германии в Польшу продолжаются на фоне того, что «Газпром» уже более двух недель не бронирует мощности газопровода. «Газпром» начал постепенно снижать объемы бронирования с 17 декабря.