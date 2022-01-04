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Республиканцы объявили об уверенности, что Сенат утвердит санкции в отношении СП-2

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J. Scott Applewhite/AP

По словам источников из Республиканской партии США, в ней уверены уверены, что Сенат проголосует за утверждение инициативы сенатора Теда Круза о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток - 2». Об этом написала газета Politico.

Для утверждения санкций необходимо, чтобы за них проголосовали 60 парламентариев. Для этого республиканцам потребуется заручиться поддержкой хотя бы 10 представителей демократической партии США

«Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — заявил изданию источник в Республиканской партии.

В ФРГ также оценили вероятность санкций против «Северного потока — 2». В случае вторжения России на Украину запуск «Северного потока — 2» следует поставить под вопрос. Об этом заявил претендент на пост главы германской партии «Союз-90»/«зеленые» Омид Нурипур.

Ранее Нурипур заявлял, что политические решения не приведут к остановке газопровода «Северный поток — 2», так как все принципиальные решения по этому проекту уже приняты, поэтому сорвать запуск трубопровода невозможно.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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