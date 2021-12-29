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Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным в январе

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность личной встречи с президентом России Владимиром Путиным по гарантиям безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Журналисты в американском штате Делавэр спросили президента США, будет ли он лично встречаться с Путиным в январе. «Посмотрим», — ответил Байден.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. По данным СМИ, обсуждать будут Украину и контроль над вооружениями. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил также, что в делегацию для последующих за этим переговоров между Россией и НАТО войдут не только дипломаты, но и военные – для «профессионального разговора».

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