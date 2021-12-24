Сфера финансов и страхования стала лидером по росту зарплат в России в 2021 году

Сфера финансов и страхования стала лидером по росту зарплат в 2021 году в России из всех отраслей экономики. Об этом пишет РБК, ссылаясь на совместное исследование «Сбера» и сервиса «Работа.ру».

Рост зарплат в сфере финансов и страхования в 2021 году составил 17,7%. Второе место досталось IT и связи, где зарплаты поднялись на 16,7%. Замыкает тройку строительный сектор с результатом 12,9%.

За год номинальный фонд отплаты труда вырос на 11,6%, а медианная зарплата в России составила 36 644 рублей с годовым приростом в 10,2%. Это связано с восстановлением найма и индексацией зарплат работодателями. Это происходит из-за постоянного повышения инфляции, которая в ноябре достигла 8,4%, отмечают авторы исследования.

В 2021 году фонд оплаты труда восстановился после потерь во время пандемии коронавируса. Его общая сумма в компаниях составляет 29,3 трлн рублей. Хоть это и ниже трендовых уровней, разрыв исчезнет уже в начале 2022 года.

Предложение от работодателей в этом году выросло на 29%. Больше всего спрос на трудовые ресурсы вырос в торговле, где прирост вакансий составил 140% по сравнению с прошлым годом. Второе место по этому показателю занял финансово-страховой сектор (+93%). Третья строчка у рекламы и СМИ (+66%).

А вот активность соискателей сократилась, что спровоцировало дефицит кадров практически во всех сферах. Так, по прогнозам аналитиков, в 2022 году дефицит кадров будут испытывать в строительной сфере и массовых специальностях (водители, продавцы, комплектовщики, логисты и т.д.).

В России возник острый дефицит кадров на рынке труда из-за коронавирусной пандемии. Об этом в начале ноября сообщили эксперты рынка труда. Так, в России самыми востребованными профессиями оказались курьеры, грузчики и строители. Число вакансий в сфере строительства и недвижимости выросло на 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, ресторанах и кафе — 119%.