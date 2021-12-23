Украина продлила действие экономических санкций против России

Правительство Украины продлило экономические санкции против России до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров страны.

Продлив действие экономических санкций, власти увеличили действие запрета на ввоз в Украину ряда российских товаров, принятого еще в 2015 году. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 23 декабря.

В частности, Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2022 года включительно.

16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. В ответ на это в декабре 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил ряд торговых контрмер в отношении российских товаров.

22 декабря глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что санкции, которые планируется наложить на Россию в случае нападения на Украину, будут обременительными и для Евросоюза. Поэтому допущения подобной ситуации никто не хочет.