Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Москвич сообщил об «убийстве», чтобы к его жене быстрее приехала скорая 19:03
Ученые выяснили, как красное мясо приводит к инфарктам и инсультам 19:02
В США 11-летний мальчик за день спас одноклассника и женщину-инвалида 19:00
Губерниев рассказал, куда надо пойти людям, которые раскритиковали его вопрос Путину 19:00
В резиденции Деда Мороза не получали писем от подавшего к нему иск юриста... 18:59
Бузова опровергла слова Тарасова о публичном скандале 18:54
В Британии женщина получила от матери неприличный торт с пьяным Санта Клаусом 18:50
Назван продукт, способный замедлить старение и укрепить здоровье 18:49
Умерла бывший главный редактор американского Vogue 18:46
Стало известно, когда объединят ПФР и ФСС 18:46

Украина продлила действие экономических санкций против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Markus Schreiber/AP

Правительство Украины продлило экономические санкции против России до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров страны.

Продлив действие экономических санкций, власти увеличили действие запрета на ввоз в Украину ряда российских товаров, принятого еще в 2015 году. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 23 декабря.

В частности, Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2022 года включительно.

16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. В ответ на это в декабре 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил ряд торговых контрмер в отношении российских товаров.

22 декабря глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что санкции, которые планируется наложить на Россию в случае нападения на Украину, будут обременительными и для Евросоюза. Поэтому допущения подобной ситуации никто не хочет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть