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СМИ узнали о готовящемся подорожании полиса ОСАГО

«Ведомости»: ОСАГО подорожает на фоне роста выплат пострадавшим в авариях

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Минфин дополнит законопроект о реформе системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) двумя пунктами, один из которых подразумевает увеличение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника.

По мнению опрошенных изданием страховых компаний и экспертов, данные изменения приведут к росту тарифов.

Увеличение лимита, как утверждает издание, уравнивает лимит выплат по ОСАГО с суммой максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов. Вторая инициатива предполагает наложить запрет для страховых компаний на учет износа пострадавшего автомобиля при расчете выплаты. Предложения согласовали в ходе совещания в Минфине, в котором приняли участие представители МВД, Минтранса, ЦБ и Российского союза автостраховщиков (РСА).

«По всем инициативам достигнут консенсус. Законопроект планируется подготовить в 2022 году», — рассказал представитель Минфина.

В «Росгосстрахе» со ссылкой на оценки профессионального сообщества заявили, что каждая из инициатив приведет к росту средней стоимости полиса ОСАГО примерно на 1000 рублей. В «Югории» оценили влияние одного только запрета учета износа в рост тарифа на 35%.

Ранее сообщалось, что в ОСАГО хотят ввести компенсацию за ямы и сосульки.

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