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Число розничных клиентов Сбера по итогам года может достичь 104 млн человек

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Максим Блинов/РИА «Новости

Количество розничных клиентов Сбера по итогам 2021 года достигнет отметки в 104 миллиона человек. Таким прогнозом в рамках пресс-конференции поделился заместитель председателя правления Сбера, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царев.

Также продолжает расти аудитория мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн», которая в настоящее время превышает 73 миллиона пользователей, отметил Царев. При этом соотношение ежедневной аудитории к месячной составляет более 50%, то есть свыше половины клиентов совершают какие-то операции в приложении каждый день. Другое важное достижение, о котором напомнил Кирилл Царев – Сбер впервые был признан лучшим розничным цифровым банком в мире по версии Global Finance.

По его словам, портфель привлеченных средств превысил 16 трлн рублей, а доля рынка банка сохранена на уровне 45%. «С точки зрения кредитования мы видим и рост на рынке, и рост доли самого Сбера. Наша доля на рынке составляет 36,7% при рекордных объемах выдачи в потребительском кредитовании. Довольно хорошо себя зарекомендовали как старые продукты, так и ряд новых. Один из наиболее ярких из них – «Деньги до зарплаты», дающий возможность получить короткий кредит в течение нескольких минут», — рассказал вице-президент Сбера.

В Сбере также отмечают рост объемов жилищных кредитов – если сравнивать год к году, то банк выдал 2,9 трлн рублей в 2021 году против 2 трлн рублей годом ранее. «Даже после изменения программы государственной поддержки и субсидирования спрос на ипотеку все равно остался. На следующий год мы прогнозируем некоторое замедление темпов роста на фоне изменения процентных ставок. Вместе с тем, стоит отметить, что выдаваемые в настоящее время объемы являются относительно историческими», — сказал Кирилл Царев.

В следующем году Сбер также намерен запустить в пилотном режиме проект BNPL – Buy Now Pay Later, и представить клиентам всю линейку продуктов от кредита до зарплаты или кредитных карт до ипотечного кредитования.

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