Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог Викулов заявил, что слова Чумакова об искусственном происхождении «омикрона» не... 15:08
Украина истратила почти весь запас газа на зиму 15:06
Экс-генпрокурор Украины рассказал о количестве охранников... 15:06
Найден новый фактор риска развития депрессии 15:03
Помощник Лепса опроверг госпитализацию певца 15:03
Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения за попытку «продавить»... 14:57
Третьяк рассказал, почему игроки из НХЛ боятся ехать на Олимпиаду 14:53
Приложения по поиску жилья оказались небезопасными для пользователей 14:49
Роспотребнадзор: человек может одновременно заразиться штаммами «омикрон» и... 14:41
Футболист «Барселоны» Агуэро объявил о завершении карьеры 14:37

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Совет Федерации 15 декабря одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.

В пояснительной записке к документу сказано, что в 2024 году, как и в период с 2014 по 2023 годы, будет применяться подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Предполагается, что это поможет федеральному бюджету сохранить 772,9 млрд рублей.

В 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы российских граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам, это и есть заморозка пенсий. Ранее россияне могли сами решать, передать средства на формирование накоплений или в страховую часть.

Ранее эксперт напомнила, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию.

Граждане предпенсионного возраста освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток, получают льготы по транспортному налогу, а также могут получить денежные выплаты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть