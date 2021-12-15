Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Совет Федерации 15 декабря одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.

В пояснительной записке к документу сказано, что в 2024 году, как и в период с 2014 по 2023 годы, будет применяться подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Предполагается, что это поможет федеральному бюджету сохранить 772,9 млрд рублей.

В 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы российских граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам, это и есть заморозка пенсий. Ранее россияне могли сами решать, передать средства на формирование накоплений или в страховую часть.

Ранее эксперт напомнила, что в России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию.

Граждане предпенсионного возраста освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток, получают льготы по транспортному налогу, а также могут получить денежные выплаты.