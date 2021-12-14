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Аналитики назвали вакансии с самой большой зарплатой в Москве

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Depositphotos

Одну из самых высоких заработных плат в Москве предлагают архитектору микросервисов, который может получать минимум 400 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».

Архитектор микросервисов обязан создавать целевую архитектуру и быть ответственным за разработку командами детальной архитектуры всех аспектов. При этом у него должно быть профильное высшее образование и опыт работы не менее пяти лет с продвинутым знанием английского языка.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий оказался программист мобильных приложений. Ему готовы платить от 380 тыс. рублей. Работник должен уметь работать со сторонними библиотеками и API, понимать жизненный цикл гибкой разработки и уметь писать читаемый код.

На третьем месте оказалась вакансия няни-гувернантки, где зарплата начинается от 360 тыс. рублей. В должностные обязанности входит обеспечение полного ухода за двумя детьми 10 и 6 лет, заниматься их развитием в паре с гувернанткой. В этом случае обязательно наличие высшего педагогического образования и опыт работы в семье.

Среди прочих высокооплачиваемых вакансий оказался технический директор рекламно-производственной компании с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц, врач-косметолог с доходом от 250 тыс. рублей и стоматолог-ортопед с уровнем оплаты труда от 200 тыс. рублей.

Жители Москвы, при поиске новой работы, рассчитывают на зарплату в 76 405 руб., которая выше почти на 50%, чем в среднем по России.

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