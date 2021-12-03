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Названа сумма задолженности украинских компаний по кредитам перед Россией

Нацбанк Украины: задолженность частных компаний по кредитам перед Россией составила $1,1 млрд.

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Global Look Press

В Национальном банке Украины заявили, что общая внешняя задолженность частного сектора Украины перед внешними кредиторами по итогам первого полугодия составила 43 миллиарда долларов, 1,1 миллиарда из которых приходится на задолженность перед Россией. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, больше всего частные предприятия Украины занимали у Кипра. Им компании должны около $20,9 млрд. На втором месте по задолженности внешним кредиторам находится Великобритания. Долг частных предприятий перед Соединенным Королевством составил $5,4 млрд. На третьем месте расположились Нидерланды, им украинские компании должны по кредитам $2,3 млрд.

России частные предприятия Украины задолжали $1,1 млрд. Общая сумма внешнего долга украинского частного сектора по итогам первых шести месяцев 2021 года составила $43 млрд.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что Украина до сих пор не погасила долг по еврооблигациям на $3 млрд, которые были приобретены Фондом национального благосостояния (ФНБ) России, Международный валютный фонд (МВФ) все равно одобрил продление программы кредитования Украины до июня 2022 года.

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