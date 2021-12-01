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Росреестр стал искать неиспользуемую недвижимость с помощью нейросетей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Росреестр создал цифровой сервис, который при помощи алгоритмов определяет неиспользуемую недвижимость. Об этом указано на сайте организации.

Сервис «Умный кадастр» помогает автоматически определять отсутствие информации об объектах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сейчас тестирование сервиса начато в Татарстане, Пермском и Краснодарском краях, а также Иркутской области.

Сервис работает при помощи нейросети и алгоритмов пространственного анализа. Он распознает контуры объектов, классифицирует по категориям недвижимости и автоматически проверяет, есть ли сведения о них в ЕГРН и Государственном адресном реестре. При их отсутствии данная информация автоматически попадает в Росреестр для внесения.

При этом скорость поиска и фиксации неучтенных объектов в 2 тыс. раз выше, чем при ручном режиме, когда поиск происходит в ходе проверок или силами местных властей.

В Росреестре отмечают, что сейчас в ЕРГН отсутствует информация о владельцах более чем 46 млн объектов. После запуска сервиса, по прогнозам ведомства, будут внесены данные как минимум о 17 млн объектов.

Правительство 17 ноября внесло в Госдуму поправки, изменяющие закон о геодезии, картографии и пространственных данных. Среди прочих поправок устанавливается норма, согласно которой планируется расширить федеральный фонд пространственных данных за счет сведений от юридических лиц. Этим занимается Росреестр.

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