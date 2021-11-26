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Стало известно, сколько россиян начали копить в этом году

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Треть опрошенных россиян — 33% — начали делать накопления с зарплаты в 2021 году, при этом копить в текущем году изначально планировали 64%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Работа.ру.

«35% респондентов отметили, что откладывают деньги на черный день, 27% опрошенных рассказали, что хотели бы потратить накопления на отпуск или путешествия, а четверть участников исследования (24%) — на покупку недвижимости», — следует из данных сервиса.

Почти каждый десятый участник исследования (9%) рассказал, что удавалось откладывать до 30% доходов. Еще 6% отметили, что у них получалось делать накопления в размере до 40% доходов каждый месяц, а 7% откладывали 50% зарплаты или даже более.

По данным опроса, большинство россиян копили на ремонт, на лечение или на образование детей.

Опрос проводился в ноябре среди 5 тыс. совершеннолетних респондентов во всех регионах страны.

Ранее стало известно, на что копят свыше 50% россиян.

Также сообщалось, что безработица в России снизилась до исторического минимума.

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