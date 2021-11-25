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Fitch может понизить рейтинги «Роснано»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Международное рейтинговое агентство Fitch поставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «Роснано» в иностранной и национальной валютах на пересмотр в сторону понижения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Размещение «Роснано» в списке на пересмотр рейтингов отражает возросшую неопределенность в отношении результатов недавно объявленных компанией переговоров с кредиторами о возможной реструктуризации долга, особенно в отношении негарантированных купонных выплат/процентных выплат», — пояснили в организации.

В агентстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за ситуацией c «Роснано» и за мерами поддержки со стороны правительства, «не исключая дальнейшее понижение рейтингов» в случае, если она не стабилизируется.

По оценке Банка России, в ситуации с облигациями «Роснано» и возможным дефолтом нет причин, для того, чтобы ожидать системных рисков.

В Минфине ранее заявили, что кабмин прорабатывает механизмы повышения эффективности компании и ни один из них не предусматривает дефолта.

19 ноября «Роснано» обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса.

В этот день Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций компании, размещенных с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов.

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