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Меркель рассказала о позиции Германии по «Северному потоку — 2»

Меркель заявила о необходимости сохранить украинский транзит после запуска «Северного потока — 2»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Германия продолжает отстаивать позицию о сохранении украинского транзита в момент запуска «Северного потока — 2», об этом заявила врио канцлера Германии Ангела Меркель, сообщает РИА «Новости».

«Северный поток — 2» — это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать», — пояснила Меркель.

Ранее президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар написал, что России придется продлить транзит газа через Украину или заключить с Киевом новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Украина при этом настаивает на увеличении поставок российского газа. Страна уже лишилась части транзита, так как Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» по новому контракту с РФ.

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